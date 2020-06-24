Салют в честь 75-летия Победы запустят на Лужнецкой набережной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запустят 24 июня на Лужнецкой набережной. Пиротехническое шоу продлится 15 минут.

В небо выпустят порядка 10 тысяч зарядов. Для этого будут использованы 52 пусковые установки калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Также шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен ВОВ.

Ранее в Москве завершился парад Победы. После окончания торжественной части глава государства поблагодарил командиров тех подразделений, которые принимали участие в параде. Также российский лидер пообщался с ветеранами.

По Красной площади прошли пехоты и военная техника. В торжественном шествии приняло участие порядка 14 тысяч военнослужащих, в том числе сводный оркестр в составе 900 человек.

Также по Красной площади прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34.

Кроме того, в Москве состоялась авиационная часть парада Победы.

