Шестнадцатилетняя москвичка вылечилась от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Шестнадцатилетняя москвичка благополучно вылечилась от коронавируса и выписана из больницы, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Как подчеркнула Ракова, слова которой передает портал мэра и правительства Москвы, это хорошая динамика.

Девушку после полного выздоровления выписали из инфекционной клинической больницы № 1. Вместе с семьей она недавно вернулась из Италии. В больницу также доставили ее мать, однако у нее диагноз не подтвердился. После пребывания в клинике на карантине женщину выписали.

Шестнадцатилетняя москвичка прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции в специальном боксе. Ее состояние было удовлетворительным, а заболевание протекало в легкой форме.

Отец девушки также находится под наблюдением врачей – в медицинском центре в Коммунарке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.

На прошлой неделе из столичной инфекционной больницы выписали четверых заболевших коронавирусом – двух женщин и двух мужчин. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус. До этого из больниц в разное время были выписаны еще четыре человека.

В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.

В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.