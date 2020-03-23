Шестнадцатилетняя москвичка вылечилась от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Шестнадцатилетняя москвичка благополучно вылечилась от коронавируса и выписана из больницы, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Как подчеркнула Ракова, слова которой передает портал мэра и правительства Москвы, это хорошая динамика.
Девушку после полного выздоровления выписали из инфекционной клинической больницы № 1. Вместе с семьей она недавно вернулась из Италии. В больницу также доставили ее мать, однако у нее диагноз не подтвердился. После пребывания в клинике на карантине женщину выписали.
Шестнадцатилетняя москвичка прошла специализированный курс лечения и провела две недели в изоляции в специальном боксе. Ее состояние было удовлетворительным, а заболевание протекало в легкой форме.
Отец девушки также находится под наблюдением врачей – в медицинском центре в Коммунарке. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.
На прошлой неделе из столичной инфекционной больницы выписали четверых заболевших коронавирусом – двух женщин и двух мужчин. Их анализы показали отрицательный результат на коронавирус. До этого из больниц в разное время были выписаны еще четыре человека.
В России количество случаев заражения составляет 367. В Москве подтвердили 54 новых случая заражения COVID-19, всего в городе зарегистрирован 191 случай заболевания. Среди заболевших есть граждане других государств.
В столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
Больничный комплекс в Коммунарке оказывает помощь пациентам с COVID-19
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