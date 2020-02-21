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15:51

Блинные батлы проведут в последний день "Московской Масленицы"

город досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Блинные батлы проведут в последний день фестиваля "Московская Масленица", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оргкомитета фестиваля Анну Торопову.

Она отметила, что кулинарные соревнования пройдут 1 марта с 15:00 до 17:00. Блинные батлы состоятся на четырех площадках фестиваля. Соревнования проведут на улице Хачатуряна и на улице Тимирязевской возле театра "Золотое кольцо". Также батлы пройдут на площадках в Троицке и Зеленограде.

"В соревнованиях примут участие команды, сформированные из гостей фестиваля, они будут соревноваться в приготовлении самых вкусных блинов, а потренироваться перед блинным батлом можно в пяти наших блинных кулинарных школах, где пекут блины и делают современные десерты", – рассказала Торопова.

21 февраля в столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Он состоится на 29 площадках и включит в себя различные праздничные мероприятия.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 29 площадках


В частности, на фестивале представят более 210 видов блинов. Также на площадках выступит более 200 ряженых и скоморохов из Болгарии, Венгрии и Италии.

Узнать информацию о площадках фестиваля можно по телефону горячей линии. Кроме того, для гостей создали специальный путеводитель.

Также бесплатные праздничные мероприятия проведут и столичные библиотеки и культурные центры. Кроме того, 500 праздничных плакатов и 200 тематических конструкций появятся в Москве.

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