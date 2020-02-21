О площадках "Московской Масленицы" можно узнать по телефону горячей линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Операторы туристского контакт-центра проконсультируют туристов по вопросам фестиваля "Московская Масленица", сообщает Агентство "Москва".

Они расскажут, как добраться до праздничных площадок, поделятся расписанием мероприятий и сориентируют, как выстроить маршрут по городу. Чтобы получить ответы на свои вопросы по фестивалю, нужно позвонить по короткому номеру 122 из Москвы, или +7-495-122-01-11 с любой точки мира.

Полезную информацию можно будет также найти в бесплатных путеводителях. Буклеты раздают в отелях, музеях и у основных достопримечательностей города.

В этом году фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках. На фестивале предложат более 210 видов блинов. Кроме того, горожане смогут попробовать блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи.

На праздник в Москву съедутся ряженые и скоморохи из разных стран. Они передадут жителям столицы традиции празднования Масленицы в Болгарии, Венгрии и Италии.

Фестивальные площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – будут работать для гостей все 10 дней фестиваля.

В заключительные три дня праздник развернется в том числе и в столичных парках "Сокольники", "Красная Пресня", Фили, Измайловский, "Кузьминки", Лианозовский, Бабушкинский, а также в сквере по Олонецкому проезду.