Путеводитель создали для гостей фестиваля "Московская Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Для гастрономического фестиваля "Московская Масленица" запустили путеводитель со всеми 29 площадками события, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Программу создал картографический сервис Maps.me вместе с On Vacation Media. В подготовке путеводителя поучаствовал и оргкомитет "Московских сезонов".

"Масленичный маршрут доступен сразу на восьми языках: русском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском, польском и нидерландском. Для пользователей карт маршрут бесплатный", – отметили в пресс-службе "Московских сезонов".

Также сообщается, что воспользоваться приложением можно будет бесплатно. Путеводитель создали в рамках продвижения туристических возможностей Москвы и городских событий для туристов и для столичных жителей.

21 февраля в городе стартовал фестиваль "Московская Масленица". Помимо карты, о площадках фестиваля можно узнать по телефону горячей линии.

На фестивале представят более 210 видов блинов. Кроме того, на праздник в столицу приедут ряженые и скоморохи из разных стран.

В комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что к празднику Москву украсили 500 ярких плакатов и более 200 тематических конструкций. Кроме того, праздничные видеоролики запустят на 50 цифровых экранах в столице.