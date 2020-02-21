Более 500 плакатов и 200 тематических конструкций украсят Москву к Масленице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К Масленице Москву украсят 500 ярких плакатов и более 200 тематических конструкций, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Тематические конструкции разместят на ВДНХ. Там специалисты установят арки в виде солнца.

В сквере на Олонецком проезде, в парках "Измайловский", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", "Лианозовский", "Бабушкинский" и в других московских парках установят огромные самовары и чайники с чашками, передает Агентство "Москва".

"500 плакатов с поздравлениями с Масленицей появятся на билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах", – сообщили в комплексе.

Также тематические видеоролики будут транслироваться на 50 цифровых экранах в столице. Видео, посвященные Масленице, покажут на здании Центрального телеграфа и на медиафасадах домов-"книжек" на Новом Арбате.

Отмечается, что для проведения праздника будут передекорированы многие новогодние конструкции.

Фестиваль "Московская Масленица" стартует в столице 21 февраля. В частности, на нем представят более 210 видов блинов, которые приготовят по рецептам, собранным из разных уголков планеты. В рамках фестиваля мероприятия проведут на 29 площадках.

Также в Москве с 25 февраля по 1 марта будут проводиться бесплатные мероприятия ряд столичных библиотек и культурных центров.