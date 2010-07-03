Фестиваль "Круг света" открылся в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Москве открылся девятый международный фестиваль "Круг света". Тысячи людей в пятницу посетили Гребной канал Москвы, чтобы увидеть мультимедийный мюзикл "Семь нот".

Зрители смотрели представление как со стороны стационарных трибун, так и с косы канала. Над каналом была возведена конструкция, на которой разместили свет и огненные горелки. Конструкция также служила экраном для видеопроекции.

"Я хочу вам всем пожелать, чтобы в вашей жизни появлялось как можно больше света, музыки и ярких впечатлений. IX Московский международный фестиваль "Круг света" объявляю открытым", – сказал перед началом заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Мультимедийный мюзикл "Семь нот" – это история о том, как музыка помогает людям найти гармонию. Он стал открытием фестиваля. Сразу после него прогремело 15-минутное музыкально-пиротехническое шоу.

В этом году световые представления покажут на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке "Коломенское", Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.

Останкинский парк принимает участие в фестивале впервые. Зрители увидят 15 световых и видеопроекционных инсталляций, которые изменят восприятие пространства и перенесут их в мир искаженной реальности.

В "Коломенском" посетителей ожидает "Парк сказок". Территория площадью более чем полтора гектара превратится в волшебный лес, наполненный светом и красками инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых шоу. Сказочный маршрут таит в себе встречи с Джинном, царем Салтаном, Золушкой, Снежной Королевой, Алисой из Страны чудес. Для гостей устроят и "Театр теней". А 22 сентября в парке выступит Дмитрий Маликов.

Площадка Музея Победы в первый раз станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". Лучшие творческие работы на фасаде здания покажут участники из 12 стран.

В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".

Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты в области аудиовизуального искусства преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику проецирования на объектах. Фасады зданий-символов России и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".

