Глава МГД: принятые меры позволят к концу апреля – началу мая замедлить рост заражений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти Москвы рассчитывают, что введенные в городе ограничения позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато, замедлить рост заражений, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он объяснил, что нынешние меры имеют отложенный эффект, поскольку у коронавируса длительный инкубационный период.

"Мы рассчитываем на то, что введенные на данный момент ограничения позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато, то есть существенно замедлить рост новых заражений. Пока можно констатировать, что ситуация находится под контролем", – цитирует Шапошникова РИА Новости.

По словам главы Мосгордумы, в течение недели – полутора будет понятно, как действовать в столице дальше. Он добавил, что уровень летальности сейчас составляет 0,77%.

"Взрывного роста заболеваемости у нас пока нет. Даже наблюдается снижение числа заразившихся, по сравнению со вчерашним днем. Свою позитивную роль должны сыграть доноры плазмы с антителами на COVID-19", – полагает Шапошников.

Он отметил, что, несмотря на колоссальную нагрузку на систему здравоохранения, ситуация в Москве в целом стабильна. Председатель Мосгордумы считает, что это происходит благодаря соблюдению правил большинством жителей.

За период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов 145 человек. Преимущественно это жители Москвы 30–55 лет.

Сергей Собянин заявил, что принятые в городе ограничения являются достаточными на данном этапе. Он назвал их продление необходимым.

С 15 апреля в Москве начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте.

С 22 апреля горожане смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве. 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.