Рынок "Теплый Стан" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Роспотребнадзор выявил нарушения мер безопасности, принятых в связи с распространением коронавируса, на рынке "Теплый стан" в столице. Об этом рассказала главный специалист управления ведомства по Москве в ЮЗАО Александра Волкова.

Она подчеркнула, что в ходе проверки специалисты обнаружили отсутствие на объекте входного контроля. На территории рынка сотрудникам и посетителям рынка не измеряли температуру.

"Отсутствуют ультрафиолетовые излучатели, которые должны обеззараживать воздух в местах массового скопления людей, выявлены грубые нарушения дезинфекционного режима. Также не осуществляется контроль за соблюдением социальной дистанции и перчаточно-масочного режима", – приводит Агентство "Москва" слова Волковой.

Специалист подчеркнула, что в связи с нарушениями юридическое лицо привлекут к ответственности по части 2-й стати 6.3 КоАП РФ. Так, рынок могут закрыть на срок до 90 суток или обязать юрлицо выплатить штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее столичный торговый центр "Черемушки" опечатали за нарушение правил санитарной безопасности. В ТЦ не был организован температурный контроль для сотрудников и отсутствовали рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Также за нарушения мер профилактики COVID-19 штраф грозит ТРЦ "РИО" на Ленинском проспекте. Кроме этого, сообщалось, что по аналогичной причине могут закрыть на 90 дней кинотеатр "Кронверк Синема Семеновский".

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в столице сотрудники Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением санитарных норм.

В период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции за нарушение санитарных норм предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

