Илья Авербух назвал взвешенным решение Москвы о строительстве нового цирка

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Город принял взвешенное решение построить здание цирка в новом месте, заявил фигурист и хореограф Илья Авербух Агентству "Москва".

"Сюрпризы, фокусы, клоуны – все, за что мы с детства обожаем московский цирк, отражено в визуальной концепции нового здания", – отметил хореограф.

Также Авербух выразил уверенность в том, что здание станет новой столичной достопримечательностью, где для профессионалов будут созданы все необходимые условия для работы над новыми интерактивными шоу.

"По своему опыту знаю – хорошему шоу нужны не только опытные артисты, но и высокотехнологичная красивая площадка. Такой, уверен, станет здание в Мнёвниковской пойме", – заключил хореограф.

Голосование о судьбе Большого Московского цирка проводилось на платформе "Активный гражданин". Свыше 73% горожан заявили, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков. Однако мнение о расположении объекта разделилось: почти 50% захотели построить его на историческом месте, а еще 27% решили выбрать новую площадку.

После этого специалисты и руководство Большого Московского цирка одобрили предложение о строительстве в другом месте. Для этого будет выбрано пространство в Мнёвниковской пойме. Они отметили, что реализация такого крупного проекта на прежнем участке связана с техническими трудностями. Кроме того, цирку надо обеспечить непрерывную работу до завершения строительства нового здания.

Как рассказал Сергей Собянин, выбранный район обладает хорошей транспортной доступностью. В будущем там построят новые пешеходные мосты, которые свяжут пойму с Гребным каналом и парком "Фили".

По результатам второго этапа голосования москвичи выбрали облик нового здания. Большинство голосов набрала концепция архитектурного бюро АПЕКС. Ее поддержали 29% взрослых и 42% детей.