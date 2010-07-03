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02:38

Пешеходный переход через МЦК построят на востоке столицы

город транспорт метро общество

02:38

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Фото: stroi.mos.ru

Согласован проект строительства внеуличного пешеходного перехода через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) на востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы, мост появится в створе 3-го проезда Подбельского в сторону улицы. Пермская в районе Метрогородок.

Уточняется, что переход будет состоять из двух павильонов – северного и южного. Общая длина моста составит 139,2 метров, а ширина прохожей части – три метра.

Предусматривается устройство лестничных сходов и установка лифтового оборудования. Также запланировано размещение спусков для детских колясок и тележек.

Ранее сообщалось, что железнодорожную платформу Северянин Ярославского направления соединят со станцией МЦК Ростокино ко Дню города.

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город транспорт метро общество

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