Площадки "Путешествия в Рождество" будут работать до трех ночи 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя оргкомитета фестиваля Анну Торопову.

Концерты и ярмарки закончат свою работу в 3:00 1 января 2020 года. Поэтому москвичи и гости столицы смогут отметить Новый год на одной из площадок фестиваля. Всего в этом сезоне их будет 81.

Так, на Манежной площади в праздничную ночь состоятся выступления европейских театров. Также планируется музыкальная программа для гостей и дискотека на Новом Арбате. Различные мероприятия пройдут и на окружных площадках.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве в пятницу, 13 декабря. Москвичей и гостей города ожидает около 1,5 тысячи концертов и 8,5 тысячи мастер-классов, спортивных игр и ледовых шоу, приуроченных к празднику.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве



Ранее сообщалось, что комитет по туризму Москвы запустил информационный портал winter.life.ru, который поможет путешественникам не упустить ничего важного в новогодние каникулы.

Проект "Новогодняя Москва" стартовал 13 декабря вместе с фестивалем "Путешествие в Рождество". Благодаря проекту те, кто планирует приехать на зимние каникулы в столицу, смогут сориентироваться в многообразии новогодних событий и выбрать оптимальный план прогулки по городу.

На портале собраны не только традиционные места, куда стоит отправиться тем, кто впервые приезжает в российскую столицу, но и культурные и спортивные активности и развлечения для больших компаний. Также можно найти информацию про рестораны и фудмаркеты, которые рекомендуют посетить в праздники авторы проекта.

