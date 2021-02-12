Бирюков заявил, что непогода не повлияла на систему отопления Москвы

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Заммэра столицы Петр Бирюков заявил, что система отопления в условиях непогоды в Москве работает штатно.

"Подача теплоносителя была переведена на повышенный, еще раз подчеркиваю, режим за несколько дней до наступления низких температур наружного воздуха. Сегодня система работает стабильно, штатно, имея достаточный резерв и по гидравлике, и достаточный резерв по количеству вырабатываемой тепловой энергии", – сообщил Бирюков.

Заммэра ранее рассказал, что для уборки снега в Москве задействованы 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он попросил водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Она не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.