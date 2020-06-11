Ракова: 12 КТ-центров в Москве перестанут работать с пациентами с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 12 столичных КТ-центров перестанут работать с пациентами с коронавирусом.
"Коронавирус отступает. У нас уже нет необходимости в таком объеме использовать инфраструктуру под коронавирус. Неважно, стационарную или амбулаторную. Мы видим, что потребность в КТ-центрах для диагностики пневмонии сократилась практически в два раза. Поэтому 12 КТ-центров выходят из работы с инфекцией и возвращаются к своему нормальному ритму жизни", – подчеркнула Ракова.
Она добавила, что данные поликлиники начинают работу в полном объеме. Они смогут принимать пациентов по всем направлениям. Кроме того, КТ-центры смогут продолжить работать круглосуточно.
Ракова отметила, что за период менее чем в два месяца учреждения провели 165 тысяч анализов.
Ранее стало известно, что москвичи теперь могут узнать результаты своих ПЭТ/КТ исследований прямо в электронной медицинской карте на портале mos.ru. Эти данные также стали доступны и для врачей в сервисе ЕРИС/ЕМИАС. Таким образом, они смогут эффективнее диагностировать болезнь и следить за ее протеканием в динамике.
Во время активной фазы борьбы с коронавирусом в Москве была собрана самая большая в мире база данных с КТ-исследованиями органов грудной клетки пациентов с признаками COVID-19. В ней содержалось свыше тысячи наборов компьютерных томограмм, которые используются для разработки различных сервисов на основе искусственного интеллекта.
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