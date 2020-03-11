Число участников весеннего забега "Апрель" ограничили из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число участников традиционного весеннего забега "Апрель" в "Лужниках" ограничили из-за коронавируса. В мероприятии, запланированном на 5 апреля, смогут участвовать не более 4,5 тысячи спортсменов, сообщили Агентству "Москва" в организации "Беговое сообщество".

В организации мероприятия задействуют до 200 человек. В целях профилактики зрителям не рекомендовали посещать мероприятие.

Забег "Апрель" на 5 километров открывает сезон массовых забегов. Его маршрут проходит вокруг олимпийского комплекса "Лужники" по Аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек.

В Москве из-за коронавируса перенесли чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА закрыл для прессы доступ в раздевалку команды и микст-зону во всех матчах.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры действуют до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.