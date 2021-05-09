Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москва отметила 76-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Праздник начался с парада на Красной площади. В нем приняли участие 37 пеших парадных расчетов, свыше 190 образцов военной и специальной техники, 76 самолетов и вертолетов.

В параде задействовали более 12 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Впервые в параде принял участие расчет военной полиции из Центрального военного округа.

По площади проехали легендарные танки Т-34, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и зенитная ракетная система С-400, пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс".

В завершение парада в небе над Москвой пролетели вертолеты Ми-26, Ми-8, ударные вертолеты Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н и шесть штурмовиков Су-25, которые выпустили дым в цветах российского флага.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин.

Жителей столицы с Днем Победы в Великой Отечественной войне поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что 76 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года. Это, по его словам, целая жизнь, подаренная фронтовиками и тружениками тыла.

Акция "Бессмертный полк" прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Шествие транслировали на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях.

Завершился день праздничным салютом, который военнослужащие дивизиона произвели по уникальной неповторяемой высотной и цветографической схеме. Самым ярким эпизодом салюта стал последовательный разрыв фейерверочных изделий на различной высоте в цветах Государственного флага Российской Федерации.