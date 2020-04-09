Пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 78%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном департаменте транспорта привели статистику пассажиропотока городского общественного транспорта на утро 9 апреля по сравнению с прошлым годом, передает Агентство "Москва".

Согласно приведенной информации, количество людей, которые пользовались метро, снизилось на 80% по сравнению с прошлогодними показателями. Наземным общественным транспортом пользуются на 78% меньше, чем в то же время 2019 года.

Пассажиропоток пригородных электричек также снизился на 66%. Кроме того, количество пользователей каршеринга и такси уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 60% и 58% соответственно. Что касается обладателей личных автомобилей, то их на дорогах наблюдается на 62% меньше, чем утром 9 апреля 2019 года.

Ранее стало известно, что на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров появятся специальные диспенсеры для дезинфекции рук. Кроме того, в московском транспорте расклеили специальные стикеры, которые призывают соблюдать социальную дистанцию.

В метро ежедневно убирают и дезинфицируют около 900 тысяч квадратных метров поверхностей. Кроме того, в Московском метрополитене организован замер температуры тела. Так, более 81 человека с повышенной температурой зафиксировали в метро 8 апреля.

В Московском метрополитене появилась разметка для соблюдения дистанции Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18

Снижение пассажиропотока в общественном транспорте вызвано пандемией коронавируса. С 30 марта в Москве действует режим ограничения передвижения по городу. За нарушение режима самоизоляции москвичи могут получить штраф в размере от 4 тысяч рублей.