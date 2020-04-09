Более 80 человек с температурой выявили в метро 8 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном метро за 8 апреля выявили 81 человека с повышенной температурой тела, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в телеграм-канале.

"Вчера в метро выявлен 81 человек с температурой. Пожалуйста, оставайтесь дома", – говорится в сообщении.

В столичном метро более двух тысяч сотрудников ежедневно убирают и дезинфицируют пассажирскую зону. Всего обрабатывается около 900 тысяч квадратных метров поверхностей.

Дезинфекцию автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам в Москве, проводят после каждого рейса.