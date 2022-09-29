В Госдуме считают, что ремонт "Северных потоков" может затянуться на год

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Сроки ремонта "Северных потоков" могут затянуться на полгода или год, считает глава комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный.

По его словам, сам ремонт возможно провести двумя способами. Первый – изготовить кессон, который будет наводиться на трубу.

"Работы будут проводиться в кессоне: замена трубы или ее ремонт. Глубины позволяют это сделать. Это, конечно, надо создавать сложное инженерное подводное сооружение", – сказал парламентарий в кулуарах форума "Нефть и газ Сахалина".

Второй способ ремонта, продолжил Завальный, предполагает использование кранов высокой грузоподъемностью под 3 тысячи тонн. Это нужно для того, чтобы поднять нитку газопровода на поверхность.

"Это тоже потребует времени, технического оснащения: кранов, судов и так далее. Но, на мой взгляд, техническая возможность есть. Это может занять долгое время", – приводит слова депутата РИА Новости.

В понедельник на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока – 1".

В районе места пролегания газопроводов в ночь аварии был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в свою очередь, заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Расследование было передано шведской службе безопасности, где произошедшее назвали грубой диверсией.

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



В РФ возбудили дело о международном терроризме из-за взрывов на "Северных потоках"

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