В ФНС заявили, что 26 июня в Москве не будет учитываться как рабочий день

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Понедельник, 26 июня, который был объявлен выходным в Москве в связи с ранее действующим режимом контртеррористической операции (КТО), не учитывается в качестве рабочего дня при исчислении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ, когда последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока будет считаться следующий или близлежащий рабочий день, указано на сайте ведомства.

24 июня в целях пресечения возможных терактов на территории Москвы и Московской области, а также в других регионах России был введен режим КТО.

Сергей Собянин отмечал, что в столице были усилены меры безопасности, также в рамках антитеррористических мероприятий в городе был введен дополнительный контроль на дорогах.

В связи с введением режима КТО в Москве отменили все массовые мероприятия, проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке имени Горького перенесли на 1 июля.

Режим КТО был введен после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе, который якобы нанесли ВС РФ по тыловым лагерям. Он призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Путин назвал ситуацию вокруг ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил сотрудников силовых ведомств за противодействие формированиям Пригожина. Вместе с этим президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

27 июня уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Днем 26 июня Собянин сообщал, что на территории Москвы были отменены все ограничения, связанные с режимом КТО. Собянин поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание, в НАК добавили, что обстановка на территории столичного региона стабильная.



Собянин: в столице отменили все ограничения, связанные с режимом КТО