ЦБ с 28 марта возобновит покупку золота у банков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банк России с 28 марта возобновит покупку золота у российских банков, сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что цена с 28 марта по 30 июня 2022 года включительно составит 5 тысяч рублей за 1 грамм. По истечении данного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.
В пресс-службе регулятора отметили, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году.
Ранее сообщалось, что ЦБ России приостанавливает покупку золота у банков со вторника, 15 марта. Решение принято для удовлетворения спроса со стороны граждан.
До этого Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
Также ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила будут действовать с 10 марта по 10 сентября. Юридические лица – резиденты и индивидуальные предприниматели – резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЦБ РФ с 15 марта приостановит покупку золота у банков
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