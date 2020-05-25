Эксперт рассказал о ближайшем будущем доходов россиян

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Экономист Денис Ракша прокомментировал снижение уровня доходов россиян на фоне пандемии коронавируса, сообщает ИА "НСН".

Он отметил, что причина падения зарплаты заключается в том, что многие сейчас сидят дома. Эксперт заявил, что в связи с этим россиянам часто недоплачивают.

"Зарплата у этих россиян снизилась, потому что они сидят дома. Естественно, либо им совсем перестали платить, отправив в простой или в совсем неоплачиваемый отпуск, либо им платят частичную зарплату, либо они лишены всяких надбавок и бонусов", – отметил Ракша.

Он подчеркнул, что в ближайшее время большинству россиян не стоит ожидать возвращения доходов к исходному уровню. Ракша заметил, что уровень зарплаты связан с состоянием рынка, который будет долго возвращаться к положению, которое было до пандемии.

"Часть из них просто потеряла работу, а та часть, которая не потеряла ее, уже вернулась или вернется на нее после снятия ограничений, вряд ли будет получать зарплату в том же объеме, потому что упали продажи, упал рынок, и эту зарплату их работодателям платить фактически не из чего", – сказал экономист.

Он считает, что средняя зарплата россиян еще снизится, поскольку рыночная конъюнктура не способствует повышению уровня доходов. Ракша привел в пример ситуацию на рынке недвижимости в Москве, где повысились цены на аренду квартир.

"Например, в Москве сейчас очень резко подорожали расценки на аренду квартир. Соответственно, арендодатели либо не могут их сдать, либо получают за это меньшие деньги. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться еще в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится", – заключил Ракша.

Ранее онлайн-сервис поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" сообщил, что зарплата уменьшилась у 58% россиян. У 39% граждан уровень доходов остался на прежнем уровне, а 3% опрошенных сообщили об увеличении притока денег.