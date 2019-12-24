Эксперт рассказал о вариантах продолжения строительства "Северного потока – 2"

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о двух вариантах продолжения строительства "Северного потока – 2".

По его словам, в России есть как минимум три судна, которые отвечают необходимым требованиям для работы по проекту, передает ИА "НСН". Это "Фортуна", находящаяся в порту в Германии. В порту в Находке на Дальнем Востоке стоит судно-трубоукладчик "Академик Черский". Подходит под эти задачи также трубоукладочное судно "Дефендер", добавил Юшков.

"Скорее, здесь ОСК говорит о том, что такие современные суда, как у Allseas, они могут построить за пять–семь лет. Я думаю, под эту довольно громкую историю они пытаются получить себе дополнительное финансирование, привлечь внимание в рамках импортозамещения и получить заказы", – считает он.

Однако, по мнению эксперта, говорить об окончании работ по "Северному потоку – 2" с швейцарской компанией Allseas преждевременно. Он объяснил, что суда Pioneering Spirit и Solitare компании отошли недалеко от объектов строительства.

"Это значит, что они ждут дальнейшего решения. Allseas подала документы для разъяснения по поводу санкций к подразделению министерства финансов США, но де-факто это просьба об отсрочке введения санкций", – уточнил аналитик.

"Здесь, конечно, будет торг американцев, европейцев и России", – подчеркнул он. Эксперт признал, что риски есть: США могут не пойти на уступки. Однако это обернется ухудшением отношений с Европой и Германией в частности.

"Сейчас логика американцев направлена не на то, чтобы прекратить реализацию проекта, а [чтобы] получить наиболее выгодные для себя условия торга", – заключил он.

Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов ранее утверждал, что у России нет судов-трубоукладчиков для завершения строительства газопровода. На строительство такого судна понадобится три–четыре года, говорил он.

Санкции США вступили в силу 21 декабря. Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода. Американская сторона потребовала от европейских компаний, ведущих прокладку труб, прекратить строительство.

Оператор "Северного потока – 2" – Nord Stream 2 AG – по-прежнему работает над скорейшим запуском трубопровода. Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер рассказал, что приблизительно из 2460 километров трубопровода уложено порядка 2300.

Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение строительства трубопровода несмотря на санкции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков надеется, что ограничения не станут препятствием для завершения проекта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва должным образом отреагирует на действия США. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам правительства разработать ответные меры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила работу над ними.