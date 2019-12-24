Глава ОСК заявил о готовности построить трубоукладчик для "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Томас Ойгстер/Nord Stream 2

Россия не имеет судов-трубоукладчиков для завершения строительства гозопровода "Северный поток – 2", заявил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов в эфире "России 24".

По его словам, на строительство такого судна уйдет три-четыре года. "Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому, наверное, в меньшие сроки мы не уберемся", – отметил он.

При этом Рахманов напомнил, что атомный ледокол "Ленин", спущенный на воду в 1957 году, построили за три года.

Санкции США в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу 21 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который среди прочего предполагает ограничения против газопровода.

После этого швейцарская Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока – 2", приостановила свою работу. В правительстве Германии заявили, что отвергают санкции против немецких и европейских компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции неприемлемыми, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал отреагировать должным образом. Также ответные меры анонсировала спикер СФ Валентина Матвиенко.