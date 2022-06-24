Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

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Большинство акционеров "Русала" в ходе годового собрания проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что за невыплату проголосовали 66,24% акционеров, а против – 28,06%.

Ранее Центробанк России рекомендовал кредитным организациям не выплачивать акционерам дивиденды в 2022 году. Также Центробанк до конца года рекомендовал банкам не выплачивать бонусы топ-менеджерам.

До этого в ЦБ РФ выступили с предложением внедрить схему самозапрета на выдачу кредитов. Ожидается, что россияне по желанию будут устанавливать ограничения через госуслуги или бюро кредитных историй, тем самым обезопасив себя от мошенников. Снять ограничения можно будет там же, лимита на такую опцию не будет.

Также сообщалось, что почти треть российских компаний не планирует выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году. Опрос проводился на фоне моратория на банкротство, который включает запрет на выплаты дивидендов по 1 октября.

Так, 30% компаний не планируют платить дивиденды даже после окончания моратория. Среди таких компаний 79% респондентов решили оставить прибыль внутри организации для развития бизнеса.