Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Фото: depositphotos/valphoto
Большинство акционеров "Русала" в ходе годового собрания проголосовали в пользу невыплаты дивидендов по итогам 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Уточняется, что за невыплату проголосовали 66,24% акционеров, а против – 28,06%.
Ранее Центробанк России рекомендовал кредитным организациям не выплачивать акционерам дивиденды в 2022 году. Также Центробанк до конца года рекомендовал банкам не выплачивать бонусы топ-менеджерам.
До этого в ЦБ РФ выступили с предложением внедрить схему самозапрета на выдачу кредитов. Ожидается, что россияне по желанию будут устанавливать ограничения через госуслуги или бюро кредитных историй, тем самым обезопасив себя от мошенников. Снять ограничения можно будет там же, лимита на такую опцию не будет.
Также сообщалось, что почти треть российских компаний не планирует выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году. Опрос проводился на фоне моратория на банкротство, который включает запрет на выплаты дивидендов по 1 октября.
Так, 30% компаний не планируют платить дивиденды даже после окончания моратория. Среди таких компаний 79% респондентов решили оставить прибыль внутри организации для развития бизнеса.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: