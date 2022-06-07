Почти треть компаний РФ не планирует платить дивиденды в 2022 году

Фото: depositphotos/zaktatyana

Почти треть российских компаний не планирует выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты справочного сервиса "Актион Финансы".

Опрос проводился на фоне моратория на банкротство, который включает запрет на выплаты дивидендов по 1 октября.

Так, 30% компаний не планируют платить дивиденды даже после окончания моратория. Среди таких компаний 79% респондентов решили оставить прибыль внутри организации для развития бизнеса.

Не могут заплатить из-за отсутствия средств 14% опрошенных. При этом 7% не хотят потерять статус мораторного должника, который не позволяет кредиторам подавать заявления на банкротство компании. 45% заявили о необходимости снижения суммы дивидендов, а 28% считают, что в текущих условиях опасно изымать деньги из компании.

В общей сложности в опросе участвовали 250 компаний, среди которых половина с годовым оборотом до 200 миллионов рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении в стране моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данная мера, по словам Мишустина, позволит должникам в течение шести месяцев решить текущие трудности и найти новые источники дохода. При этом им не потребуется закрывать бизнес и увольнять сотрудников.

