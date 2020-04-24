Экономист прокомментировал данные об исчерпании ФНБ

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Экономист Денис Ракша заявил, что сомневается в прогнозе немецких аналитиков в исчерпании ликвидных резервов Фонда национального благосостояния российского Минфина. Ранее данным прогнозом поделились эксперты Deutsche Bank, передает ИА "НСН".
В материале говорилось, что ликвидная часть ФНБ составит 9 триллионов рублей, при цене на нефть на уровне 15 долларов за баррель этих резервов хватит на покрытие дефицита нефтегазовых доходов на два года.
"Это чисто технический расчет. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии – например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут все просто. Есть бюджетное правило, в соответствии с которым расходуется Фонд национального благосостояния", – подчеркнул экономист.
По его словам, шансов, что нефть на протяжении двух лет будет стоить по 15 долларов за баррель, очень мало.
В итоге прогноз немецких экспертов можно рассмотреть только в качестве теоретических вариантов, добавил Ракша.
"Никто не понимает, что будет происходить, и все об этом более или менее откровенно говорят", – заключил он.
В апреле участники ОПЕК+ договорились о новой сделке после неудачных переговоров в марте, повлекших за собой негативную динамику цен на нефть. Тогда произошло ослабление рубля. По условиям последней сделки сокращение добычи в мае – июне этого года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Ранее немецкие аналитики рассказали о возможных сроках исчерпания средств ФНБ.
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