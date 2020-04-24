Немецкие аналитики рассказали о возможных сроках исчерпания средств ФНБ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния, как прогнозируют немецкие аналитики, хватит на два года.
Прогноз из экономического обзора экспертов Deutsche Bank актуален, если будут цены на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель, сообщает РБК.
В материале отмечается, что если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет, уверены экономисты. Так, сейчас в ФНБ есть 120 миллиардов долларов, ликвидная часть фонда по текущему курсу составляет порядка 9 триллионов рублей.
Согласно бюджетному правилу, ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа.
В апреле участникам ОПЕК+ удалось договориться о новой сделке после неудачных переговоров в марте, повлекших за собой негативную динамику цен на нефть. Тогда произошло ослабление рубля. По новым условиям сделки сокращение добычи в мае – июне 2020 года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.
Затем объем планируется снизить до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.
Ранее в Кремле призвали не драматизировать обвал фьючерсов на нефть.
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