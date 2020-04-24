Немецкие аналитики рассказали о возможных сроках исчерпания средств ФНБ

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Ликвидных ресурсов российского Фонда национального благосостояния, как прогнозируют немецкие аналитики, хватит на два года.

Прогноз из экономического обзора экспертов Deutsche Bank актуален, если будут цены на нефть марки Urals в 15 долларов за баррель, сообщает РБК.



В материале отмечается, что если Urals будет стоить 30 долларов, то средств ФНБ хватит приблизительно на шесть лет, уверены экономисты. Так, сейчас в ФНБ есть 120 миллиардов долларов, ликвидная часть фонда по текущему курсу составляет порядка 9 триллионов рублей.

Согласно бюджетному правилу, ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа.

В апреле участникам ОПЕК+ удалось договориться о новой сделке после неудачных переговоров в марте, повлекших за собой негативную динамику цен на нефть. Тогда произошло ослабление рубля. По новым условиям сделки сокращение добычи в мае – июне 2020 года составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Затем объем планируется снизить до 7,7 миллиона баррелей. Итоговое соглашение предполагает трехэтапное уменьшение получения черного золота до конца апреля 2022 года.



Ранее в Кремле призвали не драматизировать обвал фьючерсов на нефть.