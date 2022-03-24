Центробанк опроверг информацию о возможном взломе его систем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ опроверг информацию о взломе своих информационных систем. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что ЦБ подвергся хакерской атаке группировки Anonymous, которая пообещала опубликовать более 35 тысяч файлов, в том числе секретных.

"Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем", – говорится в сообщении регулятора.

Ранее Минцифры России заявило о взломе сервиса, интегрированного в сайты ряда государственных органов. В ходе атаки хакеры взломали приложение, которое загружается на сайты госорганов с внешнего ресурса. Восстановить работу сервиса удалось в течение часа.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

На следующий день после начала российской операции группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

