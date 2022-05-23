В Словакии заявили о скором завершении строительства ветки газопровода из Польши

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Строительство словацко-польского газопровода, который обеспечит поступление в Словакию природного газа с территории Польши, в ближайшее время будет завершено. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Словакии.
"Запуск словацко-польского газопровода вступает в заключительную фазу, предстоит его тестирование", – цитирует ведомство ТАСС.
Как уточнили в министерстве, новый газопровод будет способствовать диверсификации источников и обеспечению энергетической безопасности Словакии.
Ранее стало известно, что Gasum не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях. Компания планирует обеспечивать клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.
До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, перешедших на оплату газа в рублях. Он добавил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.
23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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