Цена биткойна снизилась до 31 тысячи долларов

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Цена биткойна в ходе торговой сессии во вторник, 22 июня, снижалась до 31,909 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 00:19 по московскому времени. Таким образом, стоимость криптовалюты падала более чем на 10%.
В конце мая текущего года биткойн показывал рост в цене более чем на 10% – до 42,1 тысячи долларов. Как отмечали ранее в РАКИБ, к концу этого года биткойн может достигнуть и отметки 100 тысяч долларов из-за нестабильности мирового экономического сегмента.
Ранее стало известно, что Сальвадор стал первым в мире государством, которое легализовало биткойн в качестве платежного средства. Согласно соответствующему закону, криптовалюту начнут использовать наряду с американским долларом. Как отмечалось в документе, тип обмена между биткойном и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткойнах, кроме того, биткойнами могут быть оплачены все налоги.
Россияне за год заработали на биткойне 600 млн долларов
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