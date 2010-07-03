В "Нафтогазе" рассчитали цену транзита российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В украинской компании "Нафтогаз" рассчитали тарифы на транзит российского газа в Европу через ГТС. Стоимость рассчитана на пять лет в зависимости от объема бронирования мощности, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

На период с 2020 по 2024 год в случае бронирования 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей ГТС Украины цена составит 3,21 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 километров, а при бронировании 90 миллиардов кубометров тариф будет 2,56 доллара за 1 тысячу кубометров на 100 километров.

19 сентября в Брюсселе состоялись переговоры России, Еврокомиссии и Украины на тему продолжения транзита российского газа через Украину в ЕС. До этого исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев потребует от Москвы компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

10 сентября суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Теперь газовая компания должна сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

В 2018 году Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить 4,7 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. При этом, согласно решению суда, "Нафтогаз" должен возместить РФ более двух миллиардов долларов за поставленное топливо.