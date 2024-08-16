ЦБ рекомендовал простить ипотечные долги жителями приграничья при разрушении жилья

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Центробанк РФ рекомендовал кредиторам простить ипотечные долги жителями приграничных территорий в Белгородской, Брянской и Курской областей в случае разрушения этого жилья. Об этом говорится на сайте регулятора.

Если же жилье частично разрушено и подлежит восстановлению, рекомендуется освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей на один год без начисления процентов. В особо тяжелых жизненных ситуациях долг также рекомендуется частично или полностью списать.

В Курской области с 6 августа продолжаются столкновения между ВС РФ и ВСУ. В связи с этим в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Также с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 16 августа, общие потери ВСУ на курском направлении составили около 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.

В регионе уже погибли не менее 12 мирных жителей. Кроме того, более 140 человек, включая 10 детей, пострадали и поступили в медицинские учреждения с 6 августа.