"Газпром" рассмотрит ликвидацию представительств в Брюсселе и Токио

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Совет директоров "Газпрома" планирует обсудить ликвидацию представительств компании в Брюсселе и Токио 28 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга.

Кроме того, совет директоров рассмотрит продление срока полномочий члена правления.

Ранее "Газпром" подтвердил возможное сокращение сотрудников центрального аппарата. Численность администрации холдинга за 20 лет выросла до 4 100 человек. Это количество могут уменьшить до примерно 2 500 человек.

Кроме того, "Газпром" 1 января лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.