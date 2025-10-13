Нобелевский комитет назвал троих лауреатов премии по экономике

Фото: ТАСС/EPA/RODRIGO FREITAS

Лауреатами премии госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2025 году стали американо-израильский историк экономики Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский экономист Питер Ховитт. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Награду в этом году поделили на две части – за определение предпосылок для устойчивого роста посредством технологического прогресса и за теорию устойчивого роста через творческое разрушение.

В комитете добавили, что мир за последние 200 лет впервые наблюдал устойчивый экономический рост. Это помогло огромному числу людей выбраться из нищеты и заложило основу процветания человечества.

Премия в области экономики, которая была учреждена в XX веке шведским госбанком, не является наследием Нобеля, в отличие от остальных премий.

Ранее Нобелевскую премию по химии в 2025 году присудили за работы по металлоорганическим соединениям. Ее получили ученые Сусуму Китагава из Японии, Ричард Робсон из Австралии и Омаг Яги из США.

Также стало известно, что Нобелевскую премию по физике присудили трем ученым за исследования в области квантовой физики. Британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис получили награду за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрических цепях.

