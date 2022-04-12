Эксперт назвал уход Nokia с рынка РФ критическим для операторов

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Уход компании Nokia с российского рынка критичен на фоне ухода Ericsson, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с News.ru.

По его словам, две эти компании в совокупности занимали около 45% рынка инфраструктуры.

Также это негативно отразится на таких операторах, как Tele2 и "Ростелеком", поскольку их сеть построена на европейском оборудовании, подчеркнул эксперт.

"Хуже всего, наверное, сейчас Tele2, потому что они в большинстве на Nokia и Ericsson построены. Тем не менее, я думаю, говорить о том, что все пропало, пока рановато. Есть понимание, что поставки в том или ином виде на рынок будут осуществляться", – отметил Муртазин.

Он добавил, что компания Nokia выстраивает поставки вне РФ для того, чтобы не терять рынок, но пока неясно, как это будет работать.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора "Билайн", будут приложены все усилия для того, чтобы в России прекращение деятельности компании Nokia никак не отразилось на качестве услуг для клиентов.

Ранее стало известно, что производитель телекоммуникационного оборудования Nokia прекратит работу на территории России. В Nokia уточнили, что поводом для такого решения стало проведение специальной военной операции России на Украине.

Накануне аналогичное объявление сделала шведская телекоммуникационная компания Ericsson. В компании заявили, что на неопределенный срок приостанавливают всю деятельность, связанную с российскими клиентами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого многие зарубежные производители прекратили работу в РФ.