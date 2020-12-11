Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генпрокуратура РФ организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что на данный момент отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло – на 23,8%, мука – на 12,9%, хлеб – на 6,3%, отметили в Генпрокуратуре.

"С учетом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае выявления необоснованного подорожания продуктов будут приняты жесткие и решительные меры.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России разрабатывает комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты. Отмечалось, что решения коснутся основных социально значимых продуктов. Первые наработки ведомства будут представлены в понедельник, 14 декабря.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявлял, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия COVID-19 в данном случае никак не повлияла.

Правительство РФ на совещании с представителями бизнеса рекомендовало компаниям держать розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, на сахар – не более 45 рублей за килограмм.