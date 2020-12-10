Власти назвали рекомендованные цены на подсолнечное масло и сахар – СМИ

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Правительство РФ на совещании с представителями бизнеса в четверг рекомендовало компаниям держать розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, на сахар – не более 45 рублей за килограмм, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Кроме того, представителей торговых сетей и отраслей призвали установить оптовую цену на уровне 95 рублей за литр масла и 36 рублей за килограмм сахара.

Ранее в ходе совещания о динамике цен на продовольственные товары премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от чиновников быстрой реакции на рост цен на продукты. Он призвал действовать с максимальным охватом всех сфер "от поля до прилавка".

Накануне Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. При этом президент заверил, что пандемия коронавируса в данном случае никак на это не повлияла.