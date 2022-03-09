Консалтинговые организации PwC, KPMG и EY останутся в РФ как самостоятельные компании

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Международные консалтинговые организации PwC, KPMG и EY продолжат работу в России в качестве самостоятельных компаний.

Компания PwC в России приняла решение о выходе организации из международной сети фирм и продолжит работу на территории страны. Тесная связь и сотрудничество с международной организацией при этом сохранятся.

"Решение об этом было принято после переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети", – уточняется в заявлении PwC.

Об аналогичном решении сообщили представители компании EY в России.

"Сегодня глобальная организация EY приняла решение о том, что российская практика продолжит работу с клиентами в качестве самостоятельной группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY. Изменения вступят в силу после необходимого переходного периода", – говорится в заявлении компании.

Российская практика EY продолжит оказывать клиентам услуги в соответствии с установленными стандартами качества на основании международной методологии, разработанной глобальной организацией. Международная сеть EY при этом продолжит оказывать методологическую поддержку российской практике.

Сохраняет бизнес в России вне международной сети и организация KPMG. В заявлении компании подчеркивается, что локальное партнерство сохраняет персонал и деятельность на российском рынке в полном объеме.

"Наша команда продолжит оказывать услуги клиентам с тем же неизменно высоким уровнем качества и клиентского сервиса, который уже более 30 лет ценит российский бизнес", – сообщили в KPMG.

Уточняется, что формальные аспекты взаимодействия будут проработаны клиентами в индивидуальном порядке.

О том, что консалтинговые организации PwC и KPMG исключают российские подразделения из своих сетей, стало известно 7 марта. В KPMG работает более 4 500 человек в России и Белоруссии. В PwC российский коллектив состоит из 3 700 сотрудников с офисами в 11 городах.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.