Консалтинговые организации PwC, KPMG и EY останутся в РФ как самостоятельные компании

Фото: depositphotos/fizkes
Международные консалтинговые организации PwC, KPMG и EY продолжат работу в России в качестве самостоятельных компаний.
Компания PwC в России приняла решение о выходе организации из международной сети фирм и продолжит работу на территории страны. Тесная связь и сотрудничество с международной организацией при этом сохранятся.
"Решение об этом было принято после переговоров российской фирмы с руководителями глобального офиса сети", – уточняется в заявлении PwC.
Об аналогичном решении сообщили представители компании EY в России.
"Сегодня глобальная организация EY приняла решение о том, что российская практика продолжит работу с клиентами в качестве самостоятельной группы аудиторских и консультационных компаний, не входящих в международную сеть EY. Изменения вступят в силу после необходимого переходного периода", – говорится в заявлении компании.
Российская практика EY продолжит оказывать клиентам услуги в соответствии с установленными стандартами качества на основании международной методологии, разработанной глобальной организацией. Международная сеть EY при этом продолжит оказывать методологическую поддержку российской практике.
Сохраняет бизнес в России вне международной сети и организация KPMG. В заявлении компании подчеркивается, что локальное партнерство сохраняет персонал и деятельность на российском рынке в полном объеме.
"Наша команда продолжит оказывать услуги клиентам с тем же неизменно высоким уровнем качества и клиентского сервиса, который уже более 30 лет ценит российский бизнес", – сообщили в KPMG.
Уточняется, что формальные аспекты взаимодействия будут проработаны клиентами в индивидуальном порядке.
О том, что консалтинговые организации PwC и KPMG исключают российские подразделения из своих сетей, стало известно 7 марта. В KPMG работает более 4 500 человек в России и Белоруссии. В PwC российский коллектив состоит из 3 700 сотрудников с офисами в 11 городах.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Турбулентность из-за санкций закончится в РФ – Мишустин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: