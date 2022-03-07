PwC и KPMG исключают российские подразделения из своих сетей

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Российское подразделение международной сети PwC продолжит работу как самостоятельная компания, сообщает "Интерфакс".
В заявлении глобальной PwC подчеркнули, что такое решение принято в связи с конфликтом на Украине. В Сети заявили, что у нее "не должно быть компании-члена в России". Процесс выхода будет плавным.
В глобальной сети пообещали приложить все усилия, чтобы поддержать российских коллег. Принципы и правила работы российской фирмы с клиентами останутся прежними.
Об исключении российской и белорусской фирм из своей международной сети объявил еще один член глобальной "большой четверки" – KPMG. В компании отметили, что прекращать рабочие отношения с российскими коллегами невероятно сложно, однако это решение не связано с ними.
В KPMG работает более 4 500 человек в России и Белоруссии. В PwC российский коллектив состоит из 3 700 сотрудников с офисами в 11 городах.
Ранее стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. В компании объяснили данное решение текущей ситуацией на Украине.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Корпорация Microsoft заявила о временном прекращении продаж новых продуктов и услуг в РФ
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