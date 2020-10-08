Курс евро уменьшился до 91,7 рубля

Фото: depositphotos/rfphoto
По данным Центрального банка России на 9 октября, курс евро достиг 91,699 рубля, снизившись на 11,39 копейки, сообщает "Газета.ру".
Доллар же в это время составил 77,9157 рубля. Бивалютная корзина сократилась на 14,8 копейки, до 84,1182 рубля.
Ранее по отношению к рублю официальный курс евро вырос до 92,52 рубля. Курс доллара увеличился на 38 копеек – до 78,51 рубля.
Экономист оценил ситуацию с курсом рубля. Эксперт отметил перспективу валюты для инвесторов и заявил о ее укреплении.
Москва 24 рассказала о стоимости российской валюты к Новому году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: