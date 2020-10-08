Курс евро уменьшился до 91,7 рубля

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По данным Центрального банка России на 9 октября, курс евро достиг 91,699 рубля, снизившись на 11,39 копейки, сообщает "Газета.ру".

Доллар же в это время составил 77,9157 рубля. Бивалютная корзина сократилась на 14,8 копейки, до 84,1182 рубля.

Ранее по отношению к рублю официальный курс евро вырос до 92,52 рубля. Курс доллара увеличился на 38 копеек – до 78,51 рубля.

Экономист оценил ситуацию с курсом рубля. Эксперт отметил перспективу валюты для инвесторов и заявил о ее укреплении.