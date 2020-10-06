Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро к рублю на среду вырос до 92,52 рубля. Об этом сообщили РИА Новости.

Курс доллара увеличился на 38 копеек – до 78,51 рубля. Стоимость бивалютной корзины, которая рассчитана по официальным курсам на среду, выросла до 84,81 рубля.

Ранее экономист оценил ситуацию с курсом рубля. Экономист оценил перспективу валюты для инвесторов и подчеркнул перспективу укрепления рубля.