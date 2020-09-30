Курс рубля на Мосбирже резко пошел вверх

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Курс доллара на Московской бирже снизился до 77,71 рубля. Об этом следует из данных торгов.

Таким образом, доллар упал на 1,37 рубля. Курс европейской валюты снизился на 1,92 рубля, составив 90,95 рубля. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,29% – до 41,88 доллара за баррель.

Накануне курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля. По состоянию на 10:08 по Москве европейская валюта стоила 93,05 рубля. Рост по отношению к рублю составил 0,85%.

Через минуту курс евро составил уже 93,21 рубля, продемонстрировав рост в 1%. В 10:14 стоимость европейской валюты снизилась до 93,07 рубля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей убежденности в восстановлении национальной валюты. Он отметил двухстороннюю волатильность рубля, в связи с чем за периодом падения должно наступить укрепление российской валюты.

