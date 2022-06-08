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Политика

01:30

Зеленский заявил, что Украина не будет продавать уголь и газ за границу

экономикаполитика

Фото: depositphotos/yanosh_nemesh

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране предстоит пережить самую сложную зиму за все годы независимости. По этой причине, отметил он, Киев временно прекратит экспорт угля и газа.

"Это действительно будет самая сложная зима. <...> Вся внутренняя добыча (газа и угля. – Прим. ред.) будет направлена на внутренние потребности граждан", – заявил украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По информации издания "Страна.ua", правительство Украины создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. На совещании кабмина с президентом было принято решение о покупке необходимого количества газа и угля.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава прекратила бесплатно поставлять топливо на Украину. При этом она отметила, что коммерческие поставки по-прежнему продолжаются, однако приоритет все равно отдается внутреннему рынку.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа и нефти, однако в Норвегии этот призыв не поддержали.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Норвегия должна поделиться с Украиной прибылью от продажи газа – премьер Польши

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