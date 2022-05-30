Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Польша прекратила бесплатно поставлять на Украину топливо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра климата и окружающей среды республики Анну Москву.
Уточняется, что коммерческие поставки по-прежнему продолжаются. Их осуществляет польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. При этом приоритет все равно отдается внутреннему рынку: топливный рынок Украины справляется со сложившейся ситуацией, пояснила Москва.
"Наши поставки – ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка", – отметила она.
Ранее стало известно, что власти Польши решили разорвать соглашение о поставках российского газа, подписанное еще в 1993 году.
А до этого польская PGNiG подала очередной иск к "Газпрому". Компания потребовала от российской организации выплаты процентов по 1,5 миллиарда долларов переплаты за поставки газа в 2014–2020 годах.
Украина может прекратить транзит российского газа в Европу через "Сохрановку"
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