Налоговая закрыла благотворительный фонд, учредителем которого была дочь Долиной

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидировала благотворительный фонд, учредителем которого была дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические регистрационные документы.

Уточняется, что некоммерческая организация была ликвидирована по решению суда. Фонд был создан в 2013 году, а в январе 2021 года его учредителем стала Ангелина Долина. Тем не менее уже в марте того же года она сложила с себя эти обязанности.

Ранее Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме для обсуждения проблемы сделок с жильем на рынке вторичного жилья. Поводом для проведения мероприятия стало резкое распространение мошеннической схемы на вторичке.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Аферисты сообщили о якобы угрозе недвижимости и убедили ее продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке. В итоге право собственности на квартиру было оставлено за Долиной.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го, после чего Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Анжелу Цырульникову привлекли к ответственности. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.