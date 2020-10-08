На Камчатке создадут лабораторию для сбора проб и их анализа

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На Камчатке создадут лабораторию для проб на наличие вредных веществ и их анализа. Об этом глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила в Instagram.

Она отметила, что провела переговоры о сотрудничестве с "Новатэком" и лично договорилась с главой компании Леонидом Михельсоном о создании лаборатории на базе ведомства.

По словам Радионовой, "лаборатория сможет брать анализы и делать их эффективно и качественно".

Ранее специалисты Росприроднадзора зафиксировали превышение железа, фосфат-иона и фенола в пробах воды, взятых на Камчатке. По данным ведомства, превышения зафиксированы не только в Авачинском заливе, но и реках Таенке, Халактырке и Кирпичной.

Ранее Радионова заявила, что токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не найдено. По ее словам, надзорное ведомство запросило данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

СК начал проверку. Материалы доследственной проверки передали в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.