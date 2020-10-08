На Камчатке обнаружили превышение концентрации загрязняющих веществ в воде

Фото: РИА Новости/Александр Пирагис

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали превышение железа, фосфат-иона и фенола в пробах воды, взятых на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды России.

"В проанализированных образцах замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего – в 6,7 раза, фенола общего – в 2,9 раза", – говорится в сообщении.

По данным Росприроднадзора, превышения зафиксированы не только Авачинском заливе, но и в ближайших реках: Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова подтвердила, что токсичных веществ в пробах морской воды на Камчатке не найдено. По ее словам, надзорное ведомство запросило данные по авариям морских судов и проверит инфраструктурные объекты.

2 октября на берег выбросились тысячи мертвых морских животных в районе Халактырского пляжа. Изменения в воде заметили местные серферы. Они рассказали, что содержимое океана изменилось в цвете, а при контакте с ним раздражалась кожа и опухали глаза.

В связи с этим СК начал проверку. Материалы доследственной проверки фактов загрязнения морской воды были переданы в центральный аппарат ведомства.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в случае установления факта замалчивания или приукрашивания произошедшего последуют увольнения.