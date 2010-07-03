"Летний карнавал" и уха для всех. Как отметят День флага России в воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

День Государственного флага России продолжат отмечать в воскресенье, 25 августа. Для москвичей подготовили насыщенную программу развлечений с мастер-классами, спектаклями и концертами.

В частности, в парке Олимпийской деревни с 13:00 до 15:00 пройдут творческие мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора. Посетителям парка "Фили" предложат с помощью 3D-ручки изготовить сувенирные флажки или нарисовать картину цветным песком.

С 17:00 до 18:00 в парке "Митино" можно будет послушать концерт "Летний карнавал", а парк "Ходынское поле" организует увлекательные занятия для детей. В парке Победы на Поклонной горе воскресным вечером выступят Денис Майданов, Владимир Девятов и Алексей Хворостян.

На фестивале "Цветочный джем" 350-летие российского флага отпразднуют концертами и спектаклями. На площадке в Камергерском переулке юные горожане попробуют собрать с друзьями собственную рок-группу. Музыкантам-любителям предоставят для этого все необходимое: барабаны, гитары, клавишные инструменты и микрофоны. Там же пройдут мастер-классы по игре на фортепиано, актерскому мастерству и стихосложению. А участников игры "Угадай мелодию" попросят назвать и спеть песни о России.

Тем временем на площади Славы в Кузьминках и у станции метро "Митино" все желающие смогут создать авторский принт для футболки на авиационную тему или расписать акриловыми красками сумку-шопер. Кроме того, в Кузьминках выступят детский эстрадный театр "Альт", фолк-группа "Партизан FM", кукольные театры из Хакасии. В Митине состоятся концерты ансамбля казачьей песни "Люди вольные" и мужского хора под управлением Валерия Рыбина.

На бульваре Дмитрия Донского москвичей научат изготавливать мозаичные панно и предложат создать в этой технике карту России. Занятия по мозаике также пройдут на площадках, расположенных на Ореховом бульваре, Святоозерской и Профсоюзной улицах. Посетителей этих площадок ждут выступления театра "Коленкоръ", ансамбля духовной музыки "Благовест" и кавер-групп.

В центре города – на площади Революции – для гостей подготовили мастер-классы по уходу за полезными растениями и пряными травами. На этой праздничной площадке в 18:00 состоится концерт группы "Губерния" Алексея Петрухина. Музыкальный коллектив исполнит песни о России.

В воскресенье на площади Революции также можно будет сварить уху из трех видов рыбы или приготовить жаркое по-русски. Участники кулинарных мастер-классов освоят традиционные рецепты голубцов и рассольника.

В субботу, 24 августа, в праздновании Дня флага в Москве приняли участие около 500 тысяч человек. Они посетили флешмобы, концерты и представления на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. На проспекте Академика Сахарова развернули гигантское полотно из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций. Вместе они составили слово "Россия". Затем участники флешмоба развернули флаг Российской Федерации площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Полотно заняло почти половину проспекта. "Флаг-рекордсмен" официально зарегистрировали в Книге рекордов России

С праздником россиян поздравил Сергей Собянин. Он подчеркнул, что триколор – символ славы и память о великих событиях.