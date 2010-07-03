В праздновании Дня флага в Москве приняли участие около 500 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В праздновании 350-летия Государственного флага России в столице приняли участие около полумиллиона человек – флешмобы, концерты и представления прошли на улицах и площадях города, а также в скверах и парках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Центральные площадки празднования оборудовали на проспекте Академика Сахарова, в музее-заповеднике "Коломенское", в парке Победы на Поклонной горе, в саду "Эрмитаж" и в Екатерининском парке.

Концерт-митинг на проспекте Академика Сахарова посетили 110 тысяч человек. Мероприятие началось с флешмоба: около тысячи человек растянули полотно площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. Флешмоб официально зарегистрировали в Книге рекордов России. Там же состоялся концерт "Герои рядом с нами", где выступили "Сурганова и оркестр", "Голубые береты", "Земляне", а также Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Тимати, Валерия и другие звезды отечественной эстрады.

На Поклонной горе устроили показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды и почетного эскорта Президентского полка. Они продемонстрировали мастерство джигитовки и фланкировки.

В Бабушкинском парке выступили духовой оркестр Happy Band, барабанщицы Royal Attack и кавер-группа Shoo Music Band. Завершили мероприятие историческим квестом. В Перовском парке устроили театральный интерактивный флешмоб, а в парке "Фили" сыграли гала-концерт "Филигрань-2019".

На фестивале "Цветочный джем" в честь дня флага состоялись спектакли и мастер-классы. В частности, гостей учили готовить традиционные блюда русской кухни.

На Центральной аллее ВДНХ выступали рэп-исполнители. Также там проходили перформансы уличных художников в рамках фестиваля "Ритм моего города", а в центре славянской письменности "Слово" посетителям рассказывали об истории появления российского флага. При этом от площади Промышленности по Главной и Центральной аллеям до арки главного входа прошли, играя на инструментах, участники военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Столица продолжит отмечать праздник и в воскресенье. Парк Олимпийской деревни проведет мастер-классы по росписи керамики и пряников в цветах российского триколора, а в парке "Фили" можно будет изготовить сувенирные флажки и картины из цветного песка.

В ландшафтном парке "Митино" состоится музыкальный концерт "Летний карнавал", а в парке "Ходынское поле" – мастер-классы для детей. Вечером в парке Победы на Поклонной горе выступят Алексей Хворостян, Владимир Девятов и Денис Майданов.